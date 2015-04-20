Боевики заминировали тело погибшего инструктора Азова - батальон
02:13, 20 апреля 2015Война
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Бойцы батальона Азов смогли вывезти из Широкино тело погибшего в субботу грузинского инструктора Георгия Джанилидзе
Василий Будик/ Facebook
Об этом сообщается на странице батальона в Facebook.
Ранее из-за плотного огня террористов, бойца Азова не смогли забрать с поля боя - враг открывал огонь при каждой попытке забрать тело и напоследок заминировал останки Джанилидзе.
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"Под прикрытием пулеметов террористы заминировали тело нашего собрата, потеряв при этом одного бойца", - говорится в сообщении.
Также в сообщении сказано, что только утром воскресенья, при содействии миссии ОБСЕ бойцам Азова удалось вывезти тело бойца с поля боя.
Георгий Джанилидзе погиб 18 апреля, в бою под Широкино, Донецкой области.
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