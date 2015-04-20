Боевики заминировали тело погибшего инструктора Азова - батальон

Об этом сообщается на странице батальона в Facebook.

Ранее из-за плотного огня террористов, бойца Азова не смогли забрать с поля боя - враг открывал огонь при каждой попытке забрать тело и напоследок заминировал останки Джанилидзе.

Читайте такжеБоевики из артиллерии обстреляли Широкино во время пребывания там наблюдателей ОБСЕ - Лысенко

"Под прикрытием пулеметов террористы заминировали тело нашего собрата, потеряв при этом одного бойца", - говорится в сообщении.

Также в сообщении сказано, что только утром воскресенья, при содействии миссии ОБСЕ бойцам Азова удалось вывезти тело бойца с поля боя.

Георгий Джанилидзе погиб 18 апреля, в бою под Широкино, Донецкой области.