Необходимо избежать легитимизации искусственной "границы" на линии разграничения на Донбассе - глава ОБСЕ

В ОБСЕ считают, что сначала надо добиться разведения сил на линии разграничения, а потом думать о введении миротворческой миссии для мониторинга выполнения Минских соглашений.

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел и по европейским вопросам Словацкой Республики Мирослав Лайчак заявляет, что необходимо избежать легитимизации искусственной "границы" на линии разграничения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Лайчак сказал во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

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Председатель ОБСЕ заявил, что сначала надо добиться разведения сил от линии разграничения на Донбассе, а затем, вероятно, думать о введении миротворческой миссии для мониторинга выполнения Минских соглашений.

При этом он заявляет, что важно, чтобы такая миссия имела четкий мандат и полный доступ на Донбассе.

"Чего необходимо избежать любой ценой для этой миссии, так это легитимизации этой искусственной внутренней границы - линии разграничения", - подчеркнул Лайчак.

По его убеждению, миротворческая миссия может быть инструментом для воплощения политических целей, но перейти к этапу внедрения миссии можно тогда, когда она действительно сможет помочь. "Сейчас мы знаем, что должно быть сделано, и один из самых насущных шагов - продолжение обмена заложников и заключенных", - подчеркнул он.