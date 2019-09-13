Боевики на Донбассе минируют территории, где запланирован развод войск
Оккупанты на Донбассе минируют новые территории, в том числе в определенных районах разведения войск.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник, ссылаясь на данные украинской разведки.
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«Командование российских оккупационных войск под видом усиления безопасности военных объектов увеличивает площади минно-взрывных заграждений, в том числе в определенных районах разведения войск.
В частности, инженерно-саперные подразделения 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов Вооруженных сил РФ осуществляют дополнительное минирование обочин полевых дорог, автодорог и путепроводов с установлением противопехотных и противотанковых мин. При этом минируются земельные участки сельскохозяйственного назначения», - сказал Мотузяник.
Он отметил, что такие действия российских оккупационных войск усиливают угрозу жизни населения на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.
Как сообщал УНИАН, на Донбассе сегодня в результате обстрелов оккупантами ранены два украинских бойца.