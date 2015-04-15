Доброволец из Грузии показал разрушенное боевиками Широкино (видео)
В одном из домов военные обнаружили надписи на стенах «1408», «666 ДНР», «Слава ДНР».
В сети Интернет появилось видео, снятое в поселке Широкино добровольцем из Грузии.
Здесь военнослужащий показывает, какими стали дома, после того, как в них побывали боевики, сообщает 0629.
«Все разграблено, а ведь тут жила обычная украинская семья, которая была вынуждена бежать из своего дома», - сказал автор видео.
Пляжные домики и частные дома, расположенные возле берега моря, разграблены. Двери в помещения выбиты, все шкафы, тумбочки и комоды открыты.
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Нетронутыми остались холодильники, старые телевизоры, мебель.
В одном из домов военные обнаружили надписи на стенах «1408», «666 ДНР», «Слава ДНР».
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