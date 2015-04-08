В ОБСЕ заявляют о новых фактах нарушения режима тишины в Донецке

Об этом говорится в отчете за 7 апреля, опубликованном сегодня.

В частности, отмечается, что представители миссии наблюдали общее увеличение случаев нарушения режима прекращения огня.

Так, согласно отчету, во время пребывания на смотровом посту Совместного центра по контролю и координации за соблюдением прекращения огня, который располагается на железнодорожном вокзале Донецка (8 км от городского центра), наблюдательная мониторинговая миссия между 10.25 и 12.15 зафиксировала 132 случая взрывов и стрельбы с крупноколиберного пулемета и стрелкового оружия с северного, северо-западного, северо-восточного направлений на расстоянии 2-5 км от места нахождения миссии.

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Также сказано, что в 11.10 и 11.25 во время пребывания в Калининском районе Донецка миссия зафиксировала случаи огня из стрелкового оружия с неопределенного направлении на юго-восток от позиций наблюдателей.

С 15.00 по 15.03, находясь напротив гостиницы ”Park Inn”, представители ОБСЕ слышали шесть взрывов из неустановленного оружия с юга от позиций миссии.

Кроме того, во время пребывания в подконтрольном боевикам Докучаевске (30 км юго-восточнее Донецка), наблюдатели слышали длительный удаленный артиллерийский огонь с юго-запада от места пребывания миссии.