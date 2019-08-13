В КПВВ "Станица Луганская" введен сокращенный режим работы

Со стороны временно оккупированной территории Луганщины продолжаются мероприятия по разминированию местности возле разрушенного моста через Северский Донец.

Со вчера режим работы КПВВ «Станица Луганская» был сокращен – контрольный пункт функционирует ежедневно с 6.00 до 18.00.

Об этом сегодня сообщила Государственная пограничная служба Украины.

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"По информации украинской стороны СЦКК, со стороны временно оккупированной территории Луганщины продолжаются мероприятия по разминированию местности возле разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец", - говорится в сообщении.

В связи с взрывоопасностью работ по разминированию, после указанного времени пропуска через линию разграничения в этом КПВВ не будет.

"Командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок", - сообщили в ГПСУ.

Как сообщал УНИАН, в ООС заявили, что из-за отсутствия гарантий безопасности для украинских специалистов со стороны незаконных вооруженных формирований невозможно начать разминирование моста в районе Станицы Луганской.