Оккупанты нарушили перемирие на Донбассе

Боевики открывали огонь по украинским защитникам из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщил пресс-центр Объединенных сил.

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"Вооруженные силы Украины придерживаются устойчивого режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия. Противник открывал огонь по нашим защитникам из автоматического гранатомета и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку от Луганского с направления Нижнего Лозового - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины". В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил будут «адекватно отвечать» на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.