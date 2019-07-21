На пункте пропуска "Майорское" обнаружили еще несколько взрывоопасных предметов

В настоящее время найдена минометная мина 120 мм, артиллерийский снаряд 23 мм и фрагмент минометной мины.

Во время обследования территории КПВВ "Майорское" пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили уже ряд взрывоопасных предметов.

Об этом информирует пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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«По состоянию на 15 часов, уже найдено 1 минометную мину 120 мм, 1 артиллерийский снаряд 23 мм и фрагмент минометной мины. Пиротехническими подразделениями ГСЧС проводится дальнейшее обследование территории», - информируют в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром КПП «Майорское» не работал несколько часов из-за сообщения о заминировании. Так, в 06:45 в полицию поступило анонимное сообщение о минировании пункта пропуска, началась проверка территории взрывотехническими службами.

По состоянию на 09:35 территория КПВВ, административные здания и прилегающая местность были обследованы - никаких опасных предметов не обнаружено. Но впоследствии ГСЧС сообщила, что правоохранители временно снова закрыли контрольный пункт въезда-выезда «Майорское» для дополнительной проверки, поскольку в 150 метрах от КПВВ была найдена неразорвавшаяся 120-мм артиллерийская мина.