Сегодня – пятая годовщина освобождения Торецка и Рубежного от оккупантов

Украинские бойцы в Торецке в течение 8 часов отражали контратаки вооруженных боевиков, усиленных танками и БМП, а операция в Рубежном проводилась ночью и максимально тихо.

Пять лет назад, 21 июля 2014 года, сводный штурмовой отряд украинской армии освободил от российских оккупантов шахтерский город Торецк (Дзержинск).

Об этом отмечают в Министерстве обороны Украины.

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«Молниеносную операцию, за которой, затаив дыхание, наблюдала вся страна, провели 33 бойца Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и 8 воинов 73-го Морского центра специального назначения», - напомнили в ведомстве.

Украинские армейцы вошли в город около 6:00 утра и захватили штаб боевиков. В течение 8 часов наши воины героически сдерживали контратаки 200 вооруженных боевиков, усиленных танками и БМП. Наши бойцы удержали оборону. Вооруженные бандформирования понесли большие потери и, бросив тяжелую технику, бежали в Горловку и Донецк.

Уже вечером 21 июля украинская армия полностью контролировала Торецк. Над зданием горсовета наши освободители подняли государственные флаги.

Также 21 июля 2014 года от оккупантов был освобожден город Рубежное Луганской области.

Освобождение города происходило в условиях боевого взаимодействия Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии, подразделений милиции и добровольческих батальонов.

«Мощная ударная группа сил АТО окружила населенный пункт в ночь на 21 июля. Бойцы батальонов «Чернигов», «Айдар» и «Луганск-1» зашли в город и закрепились на территории трубного завода. Все операции проходили максимально тихо. За несколько часов силы АТО взяли под контроль здания милиции и городского совета », - сообщили в ведомстве.

В 10:00 утра 21 июля 2014 года было сообщено о том, что Рубежное полностью освобождено и зачищено от боевиков, в городе восстановлена законная украинская власть.