Оккупанты обстреляли авто волонтеров на Донбассе, есть раненые
11:49, 02 июля 2019Война
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Волонтеры получили пулевые ранения и госпитализированы.
Обстрел произошел в Марьинском районе / фото УНИАН
В Донецкой области в результате вражеского обстрела ранены двое волонтеров.
Об этом сообщает Национальная полиция Украина.
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По предварительным данным, волонтеры получили пулевые ранения, двигаясь на автомобиле по дороге Марьинка - Красногоровка.
Сейчас они находятся в военном госпитале в городе Покровск. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 1 июля, около 10:50 во время выполнения военными медиками ООС задач по эвакуации раненого в районе населенного пункта Водяное оккупанты обстреляли санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил. В результате обстрела погибли двое украинских военных.
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