Оккупанты обстреляли авто волонтеров на Донбассе, есть раненые

Волонтеры получили пулевые ранения и госпитализированы.

В Донецкой области в результате вражеского обстрела ранены двое волонтеров.

Об этом сообщает Национальная полиция Украина.

Читайте также"Остался один каркас": появились фото уничтоженного санитарного авто сил ООС на Донбассе

По предварительным данным, волонтеры получили пулевые ранения, двигаясь на автомобиле по дороге Марьинка - Красногоровка.

Сейчас они находятся в военном госпитале в городе Покровск. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 1 июля, около 10:50 во время выполнения военными медиками ООС задач по эвакуации раненого в районе населенного пункта Водяное оккупанты обстреляли санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил. В результате обстрела погибли двое украинских военных.