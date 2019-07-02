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Оккупанты обстреляли авто волонтеров на Донбассе, есть раненые

11:49, 02 июля 2019
Война
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Обстрел произошел в Марьинском районе / фото УНИАН

Об этом сообщает Национальная полиция Украина.

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По предварительным данным, волонтеры получили пулевые ранения, двигаясь на автомобиле по дороге Марьинка - Красногоровка.

Сейчас они находятся в военном госпитале в городе Покровск. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 1 июля, около 10:50 во время выполнения военными медиками ООС задач по эвакуации раненого в районе населенного пункта Водяное оккупанты обстреляли санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил. В результате обстрела погибли двое украинских военных.

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Теги: #военные#Донбасс