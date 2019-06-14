Следователи на следующей неделе назовут имена подозреваемых в катастрофе MH17 на Донбассе

Ожидается, что международные следователи расскажут о "прогрессе, достигнутом в уголовном расследовании катастрофы рейса MH17".

Совместная следственная группа, которая расследует катастрофу малайзийского "Боинга" рейса MH17 на территории Украины в 2014 году, проведет в среду, 19 июня, пресс-конференцию.

Об этом со ссылкой на прокуратуру Нидерландов сообщает издание NOS.

Нидерландская прокуратура не раскрыла других деталей. Но, как отмечает издание, ожидается, что будут названы имена лиц, которые несут ответственность за катастрофу лайнера.

Также международные следователи расскажут о "прогрессе, достигнутом в уголовном расследовании катастрофы рейса MH17".

Отмечается, что перед пресс-конференцией будет проведена закрытая встреча для родственников жертв катастрофы.

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Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в трагической катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежавший 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

25 мая 2018 года стало известно, что правительство Нидерландов начало предпринимать шаги для привлечения России к ответственности за сбитие самолёта рейса MH17.

Австралия заявила, что будет добиваться от России выплаты компенсаций семьям жертв рейса MH17.