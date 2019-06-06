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В зоне ООС от взрыва гранаты погиб мужчина и ранена женщина

18:50, 06 июня 2019
Война
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Полиция проводит проверку по факту взрыва \ УНИАН

В зоне проведения операции Объединенных сил полиция проводит проверку по факту взрыва, в результате которого погиб мужчина и ранена женщина.

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Как говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сих в Facebook, информацию о взрыве в селе Троицкое Попаснянского района Луганской области полиция получила 5 июня.

Во время осмотра места происшествия и первоочередных следственно-оперативных действий сотрудниками следственно-оперативной группы установлено, что 48-летний местный житель пришел к своей 54-летней бывшей сожительнице. Зайдя в летнюю кухню с гранатой в руках, мужчина выдернул чеку, в результате чего произошел взрыв.

От полученных травм мужчина погиб на месте, а женщина получила многочисленные осколочные ранения, с которыми была госпитализирована в больницу.

Полицейские проводят дальнейшую проверку всех обстоятельств происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации данного происшествия.

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Теги: #Донбасс#граната