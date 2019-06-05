Оккупанты во время учений обстреляли расположение собственного подразделения на Донбассе - разведка

В результате инцидента погиб российский военный.

На Донбассе российско-оккупационные войска во время тренировок обстреляли расположение собственного передового подразделения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны.

По его словам, командование российских оккупационных войск продолжает усиливать контроль подготовки соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов Вооруженных сил РФ к применению по назначению.

Так, с начала недели многочисленные комиссии из штаба Южного военного округа ВС РФ начали проверки мероприятий боевой подготовки непосредственно в районе проведения занятий на полигонах.

"При этом полевые занятия проводятся в условиях, максимально приближенных к боевым, что приводит к увеличению количества небоевых потерь среди личного состава оккупантов. Так, в одной из частей противника было обстреляно расположение собственного передового подразделения, в результате чего погиб российский военнослужащий", - отметил Мотузяник.

Ранее в сети появилось видео самоликвидации наемников Путина на Донбассе.