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Появилось видео самоликвидации наемников Путина на Донбассе

11:27, 05 июня 2019
Война
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На оккупированном Донбассе террористы "ЛДНР" опозорились из-за неумелого обращения с оружием.

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Соответствующее видео опубликовал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан.

"Операция "самоликвидация" представителей росийско-оккупационных войск на Донбассе. Отличный выстрел! Не останавливайтесь!" - написал он.

Напомним, в конце мая во время ожесточенного боя в районе Попасной пропал без вести сапер 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Борис Степанченко. Позже стало известно, что его больше нет в живых. 

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Теги: #Донбасс#ликвидация