Появилось видео самоликвидации наемников Путина на Донбассе

На кадрах видно, как боевики одним взрывом ликвидируют сами себя.

На оккупированном Донбассе террористы "ЛДНР" опозорились из-за неумелого обращения с оружием. Читайте такжеОбострение на Донбассе: в результате обстрелов трое украинских военных погибло, еще трое ранены (видео) Соответствующее видео опубликовал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан. "Операция "самоликвидация" представителей росийско-оккупационных войск на Донбассе. Отличный выстрел! Не останавливайтесь!" - написал он. Напомним, в конце мая во время ожесточенного боя в районе Попасной пропал без вести сапер 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Борис Степанченко. Позже стало известно, что его больше нет в живых.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter