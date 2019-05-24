С 1 июня КПВВ на Донбассе перейдут на летний режим работы

Все контрольно-проверочные и пропускные мероприятия будут осуществляться с 06.00 до 20.00.

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии столкновения в районе проведения операции Объединенных сил перейдут на летний режим работы.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook.

В сообщении сказано, что с 1 июня 2019 года и в течение всего летнего периода контрольно-проверочные и пропускные мероприятия во всех контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения ООС будут осуществляться с 06.00 до 20.00.

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В частности, на летний режим работы будут переведены: КПВВ «Золотое» - дорожный коридор «Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск»; КПВВ «Майорское» - дорожный коридор «Горловка - Бахмут»; КПВВ «Марьинка» – дорожный коридор «Донецк - Курахово»; КПВВ «Новотроицкое» - дорожный коридор «Донецк - Мариуполь (через Волноваху)»; КПВВ «Гнутово» (с. Пищевик) - дорожный коридор «Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь»; КПВВ «Станица Луганская» - дорожный коридор «Станица Луганская - Счастье - Новоайдар».

Как известно, с 1 декабря 2018 года контрольные пункты въезда-выезда работают по зимнему графику - с 08.00 до 17.00.