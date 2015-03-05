Станицу Луганскую обеспечили газом в обход так называемой "ЛНР"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля.

Отмечается, что в ночь на 4 марта боевики перекрыли задвижку на магистральном газопроводе высокого давления возле памятника князю Игорю, из-за чего пгт Станица Луганская и более десяти соседних сел остались без газа.

"Задвижки так и не открыли, но нам удалось обеспечить Станицу и соседние села газом в обход так называемой "ЛНР" - из резервной линии, которая не использовалась из-за боевых действий и была заминирована", - отметил Москаль.

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Он добавил, что 4 марта саперы разминировали подходы к газопроводу, после чего в Станицу пошел газ. Сейчас давление в газопроводе в пределах нормы, одна из котельных в Станице работает (другие не работали и раньше из-за поврежденной системы отопления), потребителям газ доходит в необходимом количестве, люди обеспечены теплом.

26 февраля боевики так называемой "ЛНР" перекрыли газ для прифронтовых сел на контролируемой Украиной территории, выставив на газораспределительных станциях вооруженную охрану.

По словам Москаля, в Луганской области газовые сети строились без учета нынешней ситуации, которая привела к установлению линии разграничения огня и разделения области на две части. Поэтому в ряд населенных пунктов, контролируемых Украиной, газопровод ведет со стороны оккупированных территорий.