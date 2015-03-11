Боевики обстреляли медиков из Красного Креста вблизи Донецка – штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«Беспринципность боевиков в очередной раз засвидетельствовал обстрел представителей миссии Международного комитета Красного Креста. Около 12 часов, вблизи шахты «Дутовская», что неподалеку от Донецка, незаконные бандформирования из стрелкового оружия обстреляли волонтеров, невзирая на опознавательные знаки медицинских работников. К счастью, потерь среди медиков нет», - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее сообщалось, что наиболее напряженная ситуация в зоне АТО сейчас сложилась в районе Широкиного, где в течение суток боевики проводили наступательные действия, применяя минометы и бронетехнику. Также активность боевиков зафиксирована в районе Авдеевки, Тоненького, Сокольников, Песок и ряде других населенных пунктов.