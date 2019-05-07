Боевики 13 раз обстреляли позиции ООС: один боец погиб, двое ранены

Оккупанты стреляли из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

На Донбассе с начала суток оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения.

Об этом пресс-центр штаба операции Объединенных сил сообщает в Facebook.

Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям украинских подразделений из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

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Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил: дважды из минометов калибра 120 мм вблизи Авдеевки; из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – возле села Водяное; из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Гнутово; из ручных противотанковых гранатометов – в районе населенного пункта Новоселовка Вторая; из стрелкового оружия – возле села Богдановка.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял позиции Объединенных сил 7 раз: четыре раза из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи села Новозвановка; из артсистем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, БПМ и автоматических станковых гранатометов – вблизи города Попасная; из снайперского оружия – возле Южного; из стрелкового оружия – в пределах участка разведения сторон вблизи Станицы Луганской.

"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. В пределах участка разведения возле Станицы Луганской Объединенные силы огонь в ответ на обстрел не открывали. Потери противника уточняются", - добавили в пресс-центре.

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