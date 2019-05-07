Волонтер показал последствия сокрушительного удара ВСУ на Донбассе (фото)

На снимках показали последствия удара по позиции боевиков.

Украинские бойцы 3 мая нанесли сокрушительный удар по боевикам в районе поселка Зайцево на Донбассе.

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Об этом в Facebook написал украинский волонтер Юрий Мысягин и опубликовал соответствующие кадры.

"В продолжение позавчерашнего поста об уничтожении 1-м батальном 53-й бригады склада боеприпасов противника в районе н.п. Зайцево", - говорится в его сообщении.

Как сообщал пресс-центр штаба ООС, за прошедшие сутки на Донбассе один украинский военный получил ранение в результате вражеского обстрела.

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