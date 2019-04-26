Война на Донбассе: оккупанты били из минометов и БМП, бойцы ООС в ответ ранили двух боевиков

Боевики за сутки девять раз нарушили режим прекращения огня.

25 апреля вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм.

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Враг также обстреливал украинских защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Пески, Павлополь, Гнутово, Пищевик, Талаковка, Лебединское и Крымское.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 25 апреля двое оккупантов были ранены", - говорится в сообщении.

От начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил со стороны противника не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, у боевиков на Донбассе зафиксировали новейшие системы российского вооружения.