Путин готовит фундамент для вторжения выдачей паспортов РФ на оккупированном Донбассе - эксперт

Путин повышает давление на Украину на всех фронтах, заявил эксперт.

Политический эксперт Алексей Минаков прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина о выдаче российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.

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На своей странице в Facebook эксперт напомнил, что подобные действия России уже были реализованы в Грузии: в 2002 году начали массово раздавать российские паспорта Южной Осетии и Абхазии. И это создало фундамент для военного вторжения в 2008 году.

"Сейчас сроки между раздачей паспортов и очередным витком вторжения могут быть сокращены. Путин будет обосновывать вторжение не просто защитой русскоязычного населения, а защитой граждан РФ", - подчеркнул Минаков.

Также эксперт добавил, все это происходит еще и на фоне запрета экспорта в Украину нефти и бензина. "То есть Путин повышает давление на Украину по всем фронтам", - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.