"Сняли онлайн-экшн": появилось видео подрыва боевиков "ЛДНР" на собственной мине

Несколько боевиков "ЛДНР" пытались пройти по лесу, но подорвались на своей же мине.

На Донбассе погибло два боевика, которые подорвались на собственной мине.

Видео выложил на своей странице в Facebook украинский офицер Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Российские оккупанты встретили свою мину и сняли онлайн-экшн", - подписал украинский военнослужащий уникальные кадры.

На записи видно, как несколько боевиков "ЛДНР" пытаются пройти по лесу, но внезапно подрываются на своей же мине. Более того, боевики успевали снимать все происходящее на камеру.

Просмотр видео не рекомендуется детям и людям с неустойчивой психикой.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео ликвидации двух оккупантов в районе ООС.