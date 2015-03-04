Читатели УНИАН не верят в отвод тяжелой техники боевиками

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в группе УНИАН ВКонтакте.

Преимущественное большинство участников группы считают, что боевики не отводят технику, а перевооружаются. Такой ответ дали 40,9% читателей (919).

Боевики отводят только часть техники, чтобы притвориться, что выполняют мирные соглашения, считают 21,1% участников голосования (474).

Читайте такжеЧитатели УНИАН считают, что боевики вместо мира начнут наступление на Мариуполь - опрос26% (584) респондентов считают, что боевики просто "гоняют технику туда-сюда".

Только 11,9% (268) верят, что боевики действительно придерживаются соглашений и отводят технику.

Всего в опросе приняли участие 2 245 пользователей.