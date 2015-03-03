За прошлые сутки в зоне АТО погибли трое украинских военнослужащих, 9 получили ранения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки погибли трое военнослужащих и 9 получили ранения", - сказал Лысенко.

Читайте такжеООН: В результате военных действий на Донбассе погибли почти 6 тысяч человек

Читайте такжеза время АТО погибло более 1500 военных, 6 тыс. 226 - ранены