За прошлые сутки в зоне АТО погибли трое украинских военнослужащих, 9 получили ранения

13:33, 03 марта 2015
Война
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В течении минувших суток в зоне АТО погибли трое украинских военнослужащих, 9 получили ранения.

военнослужащие сил АТО / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки погибли трое военнослужащих и 9 получили ранения", - сказал Лысенко.

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