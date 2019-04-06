Ситуация на Донбассе: боевики 7 раз обстреляли позиции украинских войск

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На Донбассе с начала суток оккупанты 7 раз обстреляли позиции украинских войск, из них дважды - с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

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Как сообщает в вечерней сводке пресс-центр Операции Объединенных сил, также российско-оккупационные войска вели огонь по позициям подразделений Вооруженных сил Украины из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял украинские опорные пункты: из минометов калибра 120 мм - возле села Павлополь; из вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов - в районе села Пески; из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Широкино; из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи поселка Опытное; из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Старогнатовка и из станковых противотанковых гранатометов - вблизи Авдеевки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты из минометов калибра 120 мм обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Зайцево.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.