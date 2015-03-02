Утром Станицу Луганскую обстреляли из автоматов, ранен милиционер - Москаль

11:53, 02 марта 2015
Война
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Сегодня утром боевики обстреляли из автоматов милицейскую машину в Станице Луганской.

REUTERS

Выстрелы были произведены с берега Северского Донца, который контролируется так называемой "ЛНР", сообщает сайт главы Луганской ОГА Геннадия Москаля.

"В результате один из милиционеров, находившихся в автомобиле, получил легкие ранения, ему уже оказана медицинская помощь. Это не единственный обстрел подконтрольных Украине населенных пунктов Луганщины за минувшие сутки", - сообщает Москаль.

Читайте также«ЛНР» полностью перешла на российское электроснабжения - МоскальПо его словам, в ночь на понедельник из автоматического оружия также обстреляли село Старый Айдар в Станично-Луганском районе - никто не пострадал.

"В остальных традиционно горячих точках, что на линии разграничении огня (Трехизбенка, Попасная, Счастье, Троицкое, Новотошковка, Золотое, Горное, Нижнее, Светличное), соблюдался режим тишины", - заявляет Москаль.

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