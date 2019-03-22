Боевики на оккупированном Донбассе начнут раздавать российские паспорта

Процедура охватит в первую очередь "госслужащих" и пенсионеров.

Оккупанты в ближайшее время начнут выдачу паспортов граждан Российской Федерации в так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Об этом сообщается в подконтрольном боевикам Telegram-канале WarGonzo. Информация якобы поступила из источников в "Народном Совете ДНР" и "силовых структурах республики".

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Процедура должна начаться в апреле и охватит в первую очередь «госслужащих» и пенсионеров.

Отмечается, что основанием для выдачи станет проект упрощенной системы получения гражданства для соотечественников, который был разработан и одобрен российским президентом Владимиром Путиным в 2018 году.

"В настоящее время на территорию уже завезли порядка полумиллиона бланков. Идёт ли речь о внутренних российских паспортах или заграничных - как это было в случае Абхазии и Южной Осетии - пока что не уточняется", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, российским военным и наемникам на Донбассе оформляются паспорта террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".