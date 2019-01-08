Российским оккупантам на Донбассе оформляются паспорта "ЛДНР" - разведка

Прежде всего оформляются паспорта офицерам российской армии.

Российским военным и наемникам на Донбассе оформляются паспорта террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Максим Праута во время брифинга, ссылаясь на данные украинской разведки.

По его словам, таким образом оккупанты пытаются скрыть пребывание российских военных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Праута отметил, что российское оккупационное командование усиливает меры по сокрытию очередной ротации российских офицеров на руководящих должностях в составе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. В частности, в ходе ротации российские кадровые военнослужащие пересекают неконтролируемые Украиной участка российско-украинской границы под непосредственным руководством спецслужб РФ.

"Кроме того, во избежание утечки информации о пребывании на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей кадровых российских военнослужащих и наемников - граждан РФ, указанным категориям лиц в кратчайшие сроки оформляются паспорта т.н. "республик", в первую очередь офицерам ВС РФ", - сказал пресс-секретарь Минобороны.