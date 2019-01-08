цей матеріал доступний українською

Российским оккупантам на Донбассе оформляются паспорта "ЛДНР" - разведка

13:20, 08 января 2019
Война
519 0
Во избежании утечки информации паспорта в первую очередь выдают российским военным / фото rbc.ru

Читайте такжеВСУ взяли в плен российского боевика на Донбассе (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Максим Праута во время брифинга, ссылаясь на данные украинской разведки.

По его словам, таким образом оккупанты пытаются скрыть пребывание российских военных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Праута отметил, что российское оккупационное командование усиливает меры по сокрытию очередной ротации российских офицеров на руководящих должностях в составе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. В частности, в ходе ротации российские кадровые военнослужащие пересекают неконтролируемые Украиной участка российско-украинской границы под непосредственным руководством спецслужб РФ.

"Кроме того, во избежание утечки информации о пребывании на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей кадровых российских военнослужащих и наемников - граждан РФ, указанным категориям лиц в кратчайшие сроки оформляются паспорта т.н. "республик", в первую очередь офицерам ВС РФ", - сказал пресс-секретарь Минобороны.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #паспорт ЛНР#паспорта жителей оккупированного Донбасса