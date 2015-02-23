СМИ: в Горловку вошли 2 колонны российской военной техники

17:22, 23 февраля 2015
Война
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В Горловку Донецкой области вошли две колонны военной техники.

REUTERS
 

Об этом сообщает сайт города Горловки, ссылаясь на свидетелей среди местных жителей.

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"Со стороны Дебальцево в Горловку, вошли две большие колонны боевиков", - сообщили местные жители, допустив, что оккупанты готовятся к штурму Дзержинска.

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