СМИ: в Горловку вошли 2 колонны российской военной техники
17:22, 23 февраля 2015Война
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В Горловку Донецкой области вошли две колонны военной техники.
REUTERS
Об этом сообщает сайт города Горловки, ссылаясь на свидетелей среди местных жителей.
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"Со стороны Дебальцево в Горловку, вошли две большие колонны боевиков", - сообщили местные жители, допустив, что оккупанты готовятся к штурму Дзержинска.
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