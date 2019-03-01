Совпадение, думаю: Киселев опроверг свою связь с приговором племяннику-террористу

Напомним, что решающим свидетельством в приговоре племяннику стало интервью пропагандиста Дмитрия Киселева от 2016 года, где он рассказал, что его племянник воевал в Донбассе.

Главный российский пропагандист Дмитрий Киселёв заявил, что немецкие власти якобы скрывают источники сведений о деятельности Сергея Киселёва на востоке Украины, и его интервью, в котором он хвастался о его «заслугах» в войне на Донбассе против Украины, не стало решающим.

Об этом он заявил радиостанции «Говорит Москва».

Читайте такжеБоевиком, которого судят в Германии за войну против Украины, оказался племянник Киселева (видео)

«Это всё было известно и до меня. Я здесь не был первоисточником этой информации. Ну, это публичная интерпретация. О том, чем занимался Сергей, было известно и без моего интервью. Они просто не хотят раскрывать свои источники. Это обычная история, здесь нет ничего нового. Мы привыкли к хейтерским замечаниям. У нас сильный иммунитет против этого», - заявил пропагандист.

Накануне суд в Мюнхене приговорил 48-летнего гражданина Германии Сергея Киселёва, племянника гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва, к 2 годам и 3 месяцам заключения за то, что он принимал участие в боевых действиях на востоке Украины.

По информации телеканала RTVi, ссылающегося на заседание суда, первые проверки в отношении Сергея Киселёва начались в 2015 после анонимного сообщения в местную прокуратуру, но решающим свидетельством стало интервью Дмитрия Киселева от 2016 года, где он рассказал, что его племянник воевал в Донбассе.

На этот материал, как подчёркивает RTVi, обратил внимание представитель Федерального ведомства уголовной полиции при консульстве ФРГ в Киеве, что и привело к судебному процессу.

Отвечая на вопросы журналистов в том интервью, Дмитрий Киселёв сказал: «Там работают добровольцы из разных стран мира, мы их показывали. Там, например, воевал мой племянник. Он живет в Германии, у него немецкий паспорт. Он с немецким паспортом поехал воевать туда. В Горловке или где-то, он мне показывал фотографии. Я узнал об этом, когда он вернулся оттуда. Воевал с сентября по декабрь. Даже был заместителем командира взвода. Я говорю: "А чего ты туда поехал, Серёжа?" Он — Серёжа Киселёв, сын моего старшего брата. Я говорю: "Чего ты поехал?" Он отвечает: "Я русский, я и поехал"».