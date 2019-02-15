Оккупанты устроили провокацию в серой зоне: пострадали пожилые люди

Украинские военные быстро отреагировали на провокацию.

Террористы "Л/ДНР" заставили 46 жителей ОРДЛО провести несколько часов в серой зоне на линии разграничения на Донбассе. Украинцы были спасены силами ВСУ.

Об инциденте рассказал представитель Уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, передает «Обозреватель». По его словам, подобные провокации оккупанты устраивают уже не впервые, а в этот раз из-за действий террористов пострадали две женщины преклонного возраста.

Читайте такжеОбострение на Донбассе: боевики обстреляли Новолуганское, ранены трое военных

"Незаконные вооруженные формирования специально делают это, чтобы люди не успели добраться до украинского пункта пропуска и остались в серой зоне после его закрытия. Вчера уже начали на их сайтах и информационных ресурсах появляться сообщения, что Украина не хочет пропускать своих граждан, которые едут с оккупированной территории. Это уже второй раз, первый был 6 декабря прошлого года. То есть, это сделано специально", – пояснил Лисянский.

Он подчеркнул, что реакция ВСУ не заставил себя ждать. По приказу командующего штабом ООС Сергея Наєва, людей эвакуировали в кратчайшие сроки. Все службы КПВВ вернулись, несмотря на закрытие пункта, провели все необходимые проверки и люди были успешно эвакуированы.

"А это очень трудно сделать, потому что нужно на КПВВ вызвать все службы: фискальную службу безопасности, пограничников и т. д. Но военные приехали и помогли нашим гражданам. Это говорит о том, что Украина всегда будет стоять на защите прав людей и будет делать все, чтобы помогать нашим гражданам", – заверил правозащитник.

"Думаю, подобные случаи будут повторяться. Ведь война продолжается и оккупанты будут идти на провокации, чтобы заявлять, что якобы Украина не защищает права своих граждан", – подытожил Лисянский.