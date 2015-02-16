СМИ: Из окружения в Широкино вывели 14 бойцов «Донбасса»
17:37, 16 февраля 2015Война
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14 бойцов батальона «Донбасс» вывели из окружения в Широкино, судьба еще 10 человек в настоящее время неизвестна.
REUTERS
Об этом сообщила журналистка Громадського Кристина Бондаренко.
Бойцы утверждают, что четыре дня не могли выйти. Помогли им в этом военные подразделения «Восточный корпус». Судьба еще 10 человек сейчас неизвестна, двое - погибли.
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Именно Широкино ныне частично контролируется украинскими силами. На момент взятия города 70% было отвоевано у боевиков. Впрочем, сейчас, по словам бойцов «Восточного корпуса», Украина контролирует лишь незначительную часть населенного пункта.
Сейчас бои за Широкино продолжаются.
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