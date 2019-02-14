Боевики устроили провокацию на КПВВ "Майорское"

После закрытия КПВВ боевики пропустили еще почти полсотни людей, которые теперь застряли в "серой зоне".

На Донетчине пророссийские боевики устроили провокацию, пропустив после закрытия КПВВ «Майорское» на контролируемую территорию 46 человек.

Об этом председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць сообщил в Facebook.

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«Очередная провокация пророссийских оккупантов: со стороны оккупированной Горловки после закрытия КПВВ «Майорское» они пропустили 46 человек, хорошо зная, что украинский пропускной пункт уже не работает. Сейчас люди находятся в серой зоне. Они пока что даже не пересекли так называемый «ноль»», - отметил Куц.

Он добавил, что с руководством операции Объединенных сил решается вопрос, как восстановить работу КПВВ и пропустить людей на контролируемую украинским правительством территорию.

«Такие действия со стороны пророссийских боевиков - это очередная позорная провокация и нарушение всех международных и гуманитарных норм. За ситуацией следят международные организации», - добавил Куц.