За день боевики свыше 60 раз обстреляли позиции сил АТО - пресс-центр
В течение воскресенья, 15 февраля, боевики более 60 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции, сообщает пресс-центр штаба АТО.
«Самым горячим местом на востоке Украины в течение сегодняшнего дня остается Дебальцевское направление. Там враг наносит удары с разных образцов оружия. Участились случаи применения против украинских воинов и мирных населенных пунктах реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», - говорится в сообщении.
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«По оперативной информации сегодня враг попытается штурмовать город Дебальцево со стороны населенных пунктов Горловка и Углегорск. Боевики получили задание спровоцировать украинских военных и сорвать мирные договоренности. Для этого преступники применяют фактически все виды оружия. Кроме того, с целью провокации противник планирует обстрелять город Донецк», - отметили в пресс-центре.
На Мариупольском направлении враг ведет активную воздушную разведку, отмечается в сообщении.