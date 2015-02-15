МИД: Украина отведет вооружение при условии таких же действий со стороны боевиков

Об этом заявил в прямом эфире BBC посол Украины по особым поручениям Дмитрий Кулеба, передает "ЕвроПравда".

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"Украинская сторона подготовилась к отводу тяжелого вооружения, но мы будем следить за тем, как происходит этот процесс со стороны сепаратистов. Ведь он должен быть взаимным. Односторонний отвод (с украинской стороны) поставит под риск как гражданское население, так и военных",– рассказал дипломат, добавив, что ночью фиксировались определенные случаи нарушения режима прекращения огня со стороны пророссийских сил, в том числе – в районе Дебальцево.

В МИДе ожидают, что в этом районе будут наибольшие проблемы с выполнением минских договоренностей. "Дебальцево будет и дальше оставаться одной из самых горячих точек. В целом здесь соблюдается перемирие, но мы ожидаем, что это будет критическая точка в вопросе обеспечения реального прекращения огня. Конечно, боевики будут пытаться давить тут на Украину",– отметил Дмитрий Кулеба.

По его словам, украинские власти не исключают перехода к иной стратегии в случае системного нарушения минских договоренностей. "Остается план Б, к которому мы прибегнем, если Россия и боевики сорвут минские договоренности", - сообщил дипломат.