Украина будет контролировать отвод тяжелого вооружения через спутники

Украине предоставят все технические средства для контроля выполнения Минских договоренностей, включая спутниковую технику.

Об этом рассказал глава МИД Павел Климкин, докладывая в парламенте.

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По его словам, Украина и ее партнеры "впервые получили согласие России на поддержку логики Минских договоренностей и готовность их поддерживать", пишет Украинская правда.

По его словам, концепция договоренностей заключается в создании зоны, с которой будет отводиться тяжелое вооружение.

"Мы будем использовать все технические средства для контроля над выполнением этого процесса. И нам будут помогать в привлечении в том числе спутникового оборудования, чтобы мы имели реальную картину", - заявил Климкин.

"Мы получили подтверждение обязательства по выводу всех иностранных сил из Донбасса. К сожалению, у нас нет четкой даты, но мы будем работать над этим пунктом, с целью установить и практическую логику, и временные рамки этого процесса", - добавил он.

Климкин пояснил, что местные выборы на Донбассе, которые предусмотрены договоренностями, будут осуществляться под пристальным контролем ОБСЕ.

"Именно заключение ОБСЕ будет в конце-концов критерием того, правильно ли идет подготовка к выборам, и прошли ли выборы свободно и честно. Я уже работаю над тем, чтобы привлечь ОБСЕ для консультаций относительно практических аспектов подготовки этих выборов. ОБСЕ будет присутствовать в этом процессе с первой секунды", - заявил глава МИД.