Украина будет контролировать отвод тяжелого вооружения через спутники
Украине предоставят все технические средства для контроля выполнения Минских договоренностей, включая спутниковой техникой.
Украине предоставят все технические средства для контроля выполнения Минских договоренностей, включая спутниковую технику.
Об этом рассказал глава МИД Павел Климкин, докладывая в парламенте.
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По его словам, Украина и ее партнеры "впервые получили согласие России на поддержку логики Минских договоренностей и готовность их поддерживать", пишет Украинская правда.
По его словам, концепция договоренностей заключается в создании зоны, с которой будет отводиться тяжелое вооружение.
"Мы будем использовать все технические средства для контроля над выполнением этого процесса. И нам будут помогать в привлечении в том числе спутникового оборудования, чтобы мы имели реальную картину", - заявил Климкин.
"Мы получили подтверждение обязательства по выводу всех иностранных сил из Донбасса. К сожалению, у нас нет четкой даты, но мы будем работать над этим пунктом, с целью установить и практическую логику, и временные рамки этого процесса", - добавил он.
Климкин пояснил, что местные выборы на Донбассе, которые предусмотрены договоренностями, будут осуществляться под пристальным контролем ОБСЕ.
"Именно заключение ОБСЕ будет в конце-концов критерием того, правильно ли идет подготовка к выборам, и прошли ли выборы свободно и честно. Я уже работаю над тем, чтобы привлечь ОБСЕ для консультаций относительно практических аспектов подготовки этих выборов. ОБСЕ будет присутствовать в этом процессе с первой секунды", - заявил глава МИД.