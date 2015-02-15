"Азов": утром боевики пытались ввести бронетехнику в Широкино

Об этом сообщает в соцсети полк "Азов". "Пользуясь режимом прекращения огня и благоприятными погодными условиями (в Приазовье сегодня сильный туман), боевики попытались ввести бронетехнику в поселок Широкино", - говорится в сообщении.

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В сообщении полка отмечается, что вчера за Широкино продолжались тяжелые бои, в результате которых "азовцы" установили полный контроль над населенным пунктом.

Боевики понесли потери в живой силе и бронетехнике и отступили. "По состоянию на 9.00 полк "Азов" удерживает свои позиции. Продолжается позиционное противостояние", - говорится в сообщении.