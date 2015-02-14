Под Широкино ранены около 20 бойцов "Азова"

Об этом сообщается на странице полка в Facebook.

"Террористы понесли значительные потери в живой силе и технике в ходе Широкинской бойни. Сейчас на окраинах поселка догорает вражеская техника. Подходы к городу усыпаны трупами врагов", - сказано в сообщении.

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