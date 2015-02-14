Под Широкино ранены около 20 бойцов "Азова"

21:49, 14 февраля 2015
Война
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В боях под Широкино террористы понесли значительные потери в живой силе и технике, в "Азове" - около двух десятков раненых.

Азов ведет ночные бои под Широкиным

Об этом сообщается на странице полка в Facebook.

"Террористы понесли значительные потери в живой силе и технике в ходе Широкинской бойни. Сейчас на окраинах поселка догорает вражеская техника. Подходы к городу усыпаны трупами врагов", - сказано в сообщении.

Читайте такжеУкраинская артиллерия уничтожила под Широкиным скопления техники и живой силы боевиковпо состоянию на 19:00 около двух десятков раненых "Азова", четыре из которых находятся в тяжелом состоянии, эвакуированы с поля боя. Им оказывают медицинскую помощь.

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