Под Широкино ранены около 20 бойцов "Азова"
21:49, 14 февраля 2015Война
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В боях под Широкино террористы понесли значительные потери в живой силе и технике, в "Азове" - около двух десятков раненых.
Азов ведет ночные бои под Широкино / facebook.com/azov.batalion
Об этом сообщается на странице полка в Facebook.
"Террористы понесли значительные потери в живой силе и технике в ходе Широкинской бойни. Сейчас на окраинах поселка догорает вражеская техника. Подходы к городу усыпаны трупами врагов", - сказано в сообщении.
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