Границу Украины пересек 14-й российский "гуманитарный" конвой

Конвой направляется в захваченные боевиками Донецк и Луганск. Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС РФ, "утром 15 февраля очередная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса выдвинулась из Донского спасательного центра МЧС России на российско-украинскую границу. Пройдя соответствующие процедуры на пунктах пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк", колонна продолжила движение в сторону Донецка и Луганска".

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В российском ведомстве ничего не сообщают о проверки грузов со стороны пограничников Украины или сотрудников Международного комитета Красного Креста.

При этом утверждается, что более 170 автомобилей доставят в Луганскую и Донецкую области свыше 1800 т груза: продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости, учебники, методические пособия и книги для студентов вузов, стройматериалы и другие материальные средства, необходимые для жизнеобеспечения населения Луганской и Донецкой областей.

Формирование колонны осуществлялось в Ростовской области, куда прибывали грузовые автомобили и сосредотачивались гуманитарные грузы из центральных регионов РФ.