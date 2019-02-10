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Боевики обстреляли позиции Объединенных сил возле Гнутово из минометов

20:22, 10 февраля 2019
Война
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Потерь среди личного состава Объединенных сил нет / фото УНИАН

Боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе сегодня обстреляли позиции Объединенных сил возле Гнутово Донецкой области из минометов калибра 82 мм, запрещенных Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

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"На протяжении текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, противник трижды обстрелял позиции наших войск, в том числе один раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции украинских войск возле села Гнутово - из минометов калибра 82 мм, возле города Красногоровка - из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле населенного пункта Светлодарск.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Обороняющиеся подразделения в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - подчеркивают в штабе.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе после контузии пропал украинский военный.

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Теги: #Донбасс#гибридная война