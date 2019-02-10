Боевики обстреляли позиции Объединенных сил возле Гнутово из минометов

Всего на протяжении этих суток оккупанты произвели три обстрела, потерь среди украинских военных не было.

Боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе сегодня обстреляли позиции Объединенных сил возле Гнутово Донецкой области из минометов калибра 82 мм, запрещенных Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

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"На протяжении текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, противник трижды обстрелял позиции наших войск, в том числе один раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции украинских войск возле села Гнутово - из минометов калибра 82 мм, возле города Красногоровка - из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле населенного пункта Светлодарск.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Обороняющиеся подразделения в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - подчеркивают в штабе.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе после контузии пропал украинский военный.