Военный, который в январе пропал с боевых позиций, попал в плен боевиков

Украинские военные подтвердили личность пленного бойца, о котором заявляли боевики.

Военнослужащий разведывательного взвода одного из подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады, который исчез 23 января, попал в плен к боевикам.

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Об этом сообщает 79-я десантно-штурмовая бригада в Facebook. В сообщении говорится, что враг выложил видео с украинским военнослужащим, который пропал с боевых позиций 23 января этого года.

"Мы признаем принадлежность военнослужащего на видеозаписи. Николай Гриненко – военнослужащий нашей воинской части", - отметили в бригаде.

Там заявили, что все сказанное Гриненком на камеру оккупантов "является подготовленным, сфабрикованным и срежиссированным кремлевской пропагандой видео у "Донецких подвалах"".

"Достоверно известно, что на военнослужащего осуществлялось колоссальное психологическое давление. Осуществляются все меры на всех уровнях для возвращения нашего военнослужащего домой", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 23 января около 4 утра в районе выполнения боевого задания на одном из наблюдательных постов в районе Павлополя исчез военный разведывательного взвода одного из подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады.