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Боевики обстреляли из гранатометов позиции ВСУ вблизи поселка Водяное - штаб

20:40, 21 января 2019
Война
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Противник обстрелял позиции украинских военных / фото УНИАН

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Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

«В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции украинских военных из гранатометов вблизи поселка Водяное», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий ОС не пострадал.

«Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. Потери противника уточняются», - добавили в штабе.

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Теги: #ВСУ#война на Донбассе