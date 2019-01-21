Боевики обстреляли из гранатометов позиции ВСУ вблизи поселка Водяное - штаб
20:40, 21 января 2019Война
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Ни один военнослужащий ООС не пострадал.
Противник обстрелял позиции украинских военных / фото УНИАН
С начала текущих суток российские оккупационные войска один раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.
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Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.
«В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции украинских военных из гранатометов вблизи поселка Водяное», - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что в результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий ОС не пострадал.
«Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. Потери противника уточняются», - добавили в штабе.
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