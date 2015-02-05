Работы на месте катастрофы Boeing-777 продолжатся при благоприятной погоде

Об этом сказал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, председатель Межведомственной комиссии по координации вопросов, связанных с расследованием авиационных событий Геннадий Зубко во время встречи с председателем международной миссии по расследованию катастрофы самолета МН17 Питером-Яапом Алберсбергом и представителями делегации Нидерландов, Малайзии и Австралии по обсуждению вопросов, связанных с расследованием катастрофы самолета Боинг-777, сообщает пресс-служба правительства.

По словам Зубко, правительство Украины продолжает выполнять свои обязательства в части проведения расследования аварии самолета Боинг-777 авиакомпании «Малайзийские авиалинии», и оказывает всестороннее содействие международным экспертам, которые проводят расследование. Украина стремится как можно скорее поставить точку в расследовании этого преступления и привлечь виновных к ответственности.

«Для Украины очень важным является нахождение тел и останков тел всех людей, погибших в результате этого преступления, совершенного террористами. Мы совместно со всеми, кто задействован в процессе расследования, делаем все возможное, чтобы семьи невинно убитых людей имели возможность их захоронить, как того требует человеческая мораль», - сказал Зубко.

Он сообщил, что готовится следующий этап проведения исследования места падения самолета, который начнется, как только это будут позволять погодные условия.

Читайте такжеЭксперты из Нидерландов вернутся на место аварии малайзийского Боинга«Найдено 295 из 298 тел погибших. Также найдено 1560 останков тел, большинство из которых идентифицированы по ДНК. Мы приложим все усилия, чтобы найти еще три тела погибших и вернуть их родным. Украина и в дальнейшем будет всесторонне помогать в проведении расследования этого преступления и ожидает прибытия группы экспертов, которые продолжат исследовать территорию места падения самолета», - сказал Зубко.

Он выразил благодарность представителями делегации Нидерландов, Малайзии и Австралии за качественную координацию действий, что позволяет двигаться вперед в расследовании преступления.

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией боевики сбили «Боинг» компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, находившихся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов. Самолет упал в зоне, контролируемой боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для экспертиз. 24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.