Нацгвардия опровергла отход ее бойцов из Дебальцево
12:51, 02 февраля 2015Война
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Национальная гвардия Украины опровергает информацию о том, что ее военнослужащие покинули г. Дебальцево Донецкой области.
Гвардейцы продолжают удерживать свои позиции / 112.ua
Об этом сообщает пресс-служба НГУ.
"2 февраля в сети интернет появилось заявление народного депутата Украины Тараса Пастуха, что якобы военнослужащие Национальной гвардии Украины покинули город Дебальцево. Командование Национальной гвардии Украины официально опровергает данную информацию. Гвардейцы продолжают удерживать свои позиции и мужественно и преданно выполняют служебно-боевые задачи", - говорится в сообщении.
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В НГУ призвали СМИ пользоваться проверенной информацией из достоверных источников и не распространять новости, которые дискредитируют военнослужащих НГУ.
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