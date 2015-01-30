Украинская армия непричастна к гибели мирных жителей Донецка - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой на брифинге в Киеве.

«Сегодня в Донецке произошла серия взрывов, в результате которых есть пострадавшие среди мирных жителей. Речь идет о погибших и десятках раненых», - отметил он.

«Информация о пострадавших и само событие уточняется», - добавил Полевой. Полевой выразил соболезнования близким и семьям погибших и пострадавших.

Читайте такжеНа Донбассе из-за артиллерийских обстрелов боевиков погибли 7 мирных жителей, 10 - ранены«Украинская артиллерия никогда не вела и не ведет огонь по жилым районам города», - заверил он. «Украинская армия сегодня не вела активных боевых действий в районе Донецка. Целями для наших военных являются исключительно боевики и их позиции вне населенных пунктов и районов», - подчеркнул он.

«По предварительным оценкам, сегодняшнюю атаку можно расценить как провокационный акт, направленный на срыв процесса мирного урегулирования и очередной встречи в формате Трехсторонней контактной группы», - добавил Полевой.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 января, в Донецке боевики обстреляли мирных жителей, которые пришли получать гуманитарную помощь. 7 человек погибли, есть раненые.