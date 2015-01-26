Ситуация возле поселка Красный Партизан постоянно меняется - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве заместитель руководителя информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Полевой.

«Ситуация в районе поселка Красный Партизан очень динамичная, и в данный было бы неправильно констатировать, под чьим контролем сейчас находится этот населенный пункт», - отметил он.

Полевой объяснил, что «в районах главных ударов террористов и российских войск украинские войска переходят к активной обороне - это значит, что мы можем отойти от занятых позиций, нанести огневой удар, нанести фланговый обходной удар, опять захватить эти позиции, зайти в тыл врага в составе наших диверсионных групп».

Читайте такжеВ Минобороны опровергли информацию о захвате боевиками Красного ПартизанаКак сообщал УНИАН, 24 января на своей странице в Facebook координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук написал, что террористы захватили поселок Красный Партизан Донецкой области.

В тот же день Министерство обороны опровергло эту информацию.