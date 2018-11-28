Стало известно о состоянии захваченных в плен украинских моряков

Моряки Василий Сорока и Андрей Эйдер перенесли операцию.

Моряк ВМС Украины Василий Сорока, которого ранили на "Бердянске" во время событий в Керченском проливе, прооперирован.

Об этом рассказал отец моряка Виктор, сообщает Крым.Реалии. Он сообщил, что сын вышел на связь со своей женой.

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"Вчера Васе дали такую возможность. Он позвонил своей жене, сказал несколько фраз: "Жив, здоров, руки-ноги целы". Все. Даже не поздравил с Днем рождения. Хотя у нее вчера был День рождения. Я думаю, он говорил то, что ему позволила говорить ФСБ", – отметил отец пленного моряка.

По его словам, сына прооперировали и он находился в больнице. Других подробностей о состоянии здоровья Василия он не знает.

Моряк Андрей Эйдер, получивший ранение во время нападения российских пограничников на украинские корабли и захваченный ими в плен, также перенес операцию.Напомним, подконтрольный РФ Киевский райсуд оккупированного Симферополя провел судебные заседания по избранию меры пресечения для захваченных ФСБ украинских моряков. Арестованы 12 человек.

25 ноября российская сторона осуществила нападение на суда ВМС ВСУ в Керченском проливе и захватила два украинских военных катера и буксир вместе с экипажами. По имеющимся данным, в российском плену удерживаются 24 украинских моряка.