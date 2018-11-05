Боевикам на Донбассе поставили винтовки с обвесом российского производства

Разработкой РФ, в частности, тактическое цевье, что позволяет закреплять на винтовку дополнительное оборудование вроде прицела.

Боевики применяют на Донбассе модернизированные снайперские винтовки Драгунова (СВД), обвес на которые был разработан и изготовлен в России. Фото СВД на своей странице в социальной сети «Вконтакте» опубликовал один из наемников Руслан Псеуш, который воюет в так называемой «военной разведке» «ДНР».

Об этом на своем сайте сообщают представители Фонда «Вернись живым».

Инструктор по снайпингу Фонда определил, что разработка РФ, в частности, тактическое цевье, позволяет закреплять на винтовку дополнительное оборудование вроде прицела.

«Также нетипичным является ДГК – дульный тормоз-компенсатор, из которого на фото торчит шомпол. Кстати, чистить винтовку в такой способ – истинное кощунство, это очень вредит оружию и портит его. Также могу отметить сошки (специальные «ножки», что их используют для удобства стрельбы лежа). Эти, что на снимке, довольно неплохие – Atlas Bipod, стоят примерно 300-400 долларов. Сошки, в отличие от тактического цевья, изготавливаются в США, а не в РФ», – прокомментировал инструктор фонда.

Однако больше всего поражает цена прицела на модернизированной СВД боевика. Прицел на фото – от Nightforce NXS. В зависимости от комплектации он может стоить от 2 до 3 тыс. долларов.

Обвес на эту СХД, если прицел «тянет» на 3 тыс. долларов, стоит примерно 5 тысяч «зеленых». В гривнах это где-то 140 тыс. Уверен, никто не думает, что «простой парень из Донбасса» может купить себе винтовку с подобными комплектующими. И такое оружие в совокупности с достаточно качественными новыми снайперскими патронами с РФ 7н34, что их используют боевики, может наделать немало беды на расстояние 1000 метров и даже чуть больше», – подытожил инструктор.