Порошенко сказал, сколько военных уже погибло в войне с российским агрессором

Президент отметил, что украинские военные дали отпор напавшей стране.

Президент Петр Порошенко заявил, что почти 2,9 тыс. украинских защитников погибли, остановив российского агрессора.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совещания по вопросам состояния реализации программы строительства жилья для военнослужащих во Львовской области.

«В Киеве был открыт усилиями энтузиастов, волонтеров во исполнение поручения президента, усилиями и министра обороны, и начальник Генерального штаба ВСУ, новый мемориальный комплекс, где будет почтен каждый из, к сожалению, уже 2 тысяч 896 героев, которые отдали свои жизни за Украину, остановив российского агрессора и дали отпор напавшей стране», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 14 октября на территории Министерства обороны с участием руководства государства состоялось открытие Зала памяти защитников Украины.