Адская неделя на Донбассе: более 60 украинских военных ранены - волонтеры

14:47, 30 апреля 2018
Война
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Иллюстрация REUTERS

"Более 60 (!!!) раненых. Так на передовой закончилась прошедшая неделя", - говорится в сообщении фонда в Facebook.

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"Чьи-то дети, родители и любимые ценой собственных жизней защищают нас на фронте, где каждый день становится все жарче. Они не думают о "майских праздниках", у них нет выходных, они там, чтобы мы могли спокойно жить здесь", - добавили волонтеры.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля на Донбассе официально заканчивается Антитеррористическая операция, а вместо нее начинается Операция объединенных сил (ООС).

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Теги: #АТО#военные#Донбасс#раненые