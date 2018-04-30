Адская неделя на Донбассе: более 60 украинских военных ранены - волонтеры

Ситуация на Донбассе существенно обострилась, среди украинских бойцов много раненых.

Волонтеры фонда "Вернись живым" озвучили неутешительную статистику относительно раненых на Донбассе военных за прошедшую неделю.

"Более 60 (!!!) раненых. Так на передовой закончилась прошедшая неделя", - говорится в сообщении фонда в Facebook.

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"Чьи-то дети, родители и любимые ценой собственных жизней защищают нас на фронте, где каждый день становится все жарче. Они не думают о "майских праздниках", у них нет выходных, они там, чтобы мы могли спокойно жить здесь", - добавили волонтеры.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля на Донбассе официально заканчивается Антитеррористическая операция, а вместо нее начинается Операция объединенных сил (ООС).